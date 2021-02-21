رئيس جامعة مطروح: إجراءات مشددة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسى الأول

مطروح حسن مشالى

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2020 /2021، والتى ستبدأ يوم السبت الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم الاستعداد بخطة مشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم إعلان الجداول الامتحانية لكل الكليات، داعيًا منسوبى الجامعة بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

ودعا النجار عمداء الكليات، لضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من التطهير الدورى قبل وبعد عقد لجان الامتحانات، وتوفير قاعات جيدة التهوية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، واستخدام كاشف الحرارة قبل دخول اللجان، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسير أعمال الامتحانات فى ظل الظروف الاستثانية التى تمر بها البلاد، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.