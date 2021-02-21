رئيس جامعة القناة يعلن بدء الامتحانات النظرية بالكليات 27 فبراير

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إن جميع كليات الجامعة أنهت استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021 حيث تبدأ الامتحانات النظرية بجميع الكليات 27 فبراير الجارى.

ونوه الدكتور أحمد زكى، إلى أهم ما جاء بجلسة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير والتى جاء أهمها بدء الفصل الدراسى الثانى واستكمال اعمال الإمتحانات المؤجلة 27 فبراير، عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بأكثر من يومين اسبوعيا وحضور طلاب الكليات العملية بين ثلاث إلى أربع أيام أسبوعيا، مد العام الدراسى الجارى لمدة ثلاث أسابيع مبدئياً مع تقليل إعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب، ويجوز للطلاب المتخوفين من أداء الإمتحانات التقدم بطلب الاعتزار عن عدم أداء كل الإمتحانات.

وفى سياق متصل أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن دليل الإجراءات لإمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021 تم إعلانه بجميع الكليات والذى يحتوى على الإطار الزمنى لإمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021 بعد تعديلها ، الضوابط والإجراءات الخاصة بإدارة الكليات، الضوابط والإجراءات الخاصة بوضع الإمتحانات وأعمال الكنترول والتصحيح، الضوابط والإجراءات الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين فى اللجان الامتحانية، واخيرا الضوابط والإجراءات الخاصة بالطالب.

جاء ذلك أثناء إجتماعه اليوم الأحد، بمجلس التعليم والطلاب جامعة القناة بمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديرى عموم القطاع.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس، أنه على إدارات الكليات الإلتزام بتوزيع الطلاب على اللجان مع عمل مخطط بأسماء وأرقام جلوس وأقسامهم وشعبهم ومرجعتها جيدا فى أقسام شئون الطلاب بالكلية قبل إعلانها على جميع الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للكليات ومواقع التواصل المختلفة حتى يعلم جميع الطلاب أماكنهم بالتحديد داخل اللجان قبل قدومهم إلى الكلية ويتم وضع تلك المخططات فى أماكن واسعة واضحة للطلاب.

هذاوطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بضرورة وضع لوحات إرشادية على مداخل الكليات لتوجية الطلاب إلى اللجان الامتحانية مع ترقيم لجان الامتحانات ووضع جدول الإمتحانات وقوائم بإسماء الطلاب على باب كل لجنة و مراعام وجود مسافة بين كل طالب لاتقل عم 1.5 متر فى جميع الجهات مع التنبيه على الطلاب الحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات بساعة كاملة على الأقل لاجراء عملية التنظيم والتعقيم اللازم دون تزاحم

كما شدد الدكتور محمد شقيدف على غلق اللجان قبل نصف ساعة من موعد بدء الامتحان وعدم فتح قاعات الامتحان إلا فى وجود المراقبين.