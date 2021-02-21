اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 09:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس اقتصادية قناة السويس: أعمال التطوير تسهم فى جذب الاستثمارات العالمية

الأحد، 21 فبراير 2021 08:28 م
رئيس اقتصادية قناة السويس: أعمال التطوير تسهم فى جذب الاستثمارات العالمية المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن تطوير منطقة قناة السويس تتم بشكل يساهم فى جذب الاستثمارات العالمية إلى الدولة المصرية.

 

أضاف زكي، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة إكسترا نيوز، أنه يتم تحديد الاستراتيجيات والأهداف المرجوة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع الأفكار التى يتم وضعها لتطوير المنطقة في الفترة المقبلة، متابعا: "من أهم مشروعاتنا، تحلية المياه والكهرباء والطرق والعمل على تطوير الموانئ وهذا ما حدث بشكل كبير في ميناء شرق بورسعيد".

 

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعمل في كثير من الجهات بالدولة، حيث تعمل فى ميناء السخنة، وإنشاء المناطق الصناعية، مؤكدا "هناك مشروع ضخم سيدشن فى منطقة السخنة قريبا".

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافى للقناة الآخذ فى التطور التنموى، والذى يضم عددًا من الموانئ الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.


المهندس يحيى زكي

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قناة السويس

منطقة قناة السويس

ميناء السخنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يوجه ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية وإدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة.. ومواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

الأحد، 21 فبراير 2021 06:01 م

الرئيس يوجه ببلورة سياسات تسويقية لقناة السويس تناسب الظروف الاقتصادية العالمية

الأحد، 21 فبراير 2021 06:00 م

الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا لمتابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس

الأحد، 21 فبراير 2021 05:56 م

سقوط أمطار كثيفة على الإسماعيلية وانتظام حركة الملاحة بقناة السويس.. فيديو

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:22 م

الدكتور أحمد زكى: جامعة قناة السويس محت أمية 71 مواطن خلال عام

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:59 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة