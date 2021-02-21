اليوم السابع
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دفن جثة شاب قتل على يد صديقه فى الإسماعيلية بسبب 500 جنيه

الأحد، 21 فبراير 2021 09:56 ص
دفن جثة شاب قتل على يد صديقه فى الإسماعيلية بسبب 500 جنيه جثة-أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أمرت نيابة الإسماعيلية بدفن جثمان عامل فى إحدى مصانع الملابس الجاهزة بالإسماعيلية، قُتل علي يد صديقه أول أمس الجمعة "مسمومًا"، بعد خلاف بينهما على 500 جنيه.

واستمعت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية برئاسة شريف معتز، إلى أقوال المتهم بارتكاب الواقعة "زميل المجني عليه" في العمل، وشاهد الواقعة عامل في إحدى المقاهي، بموقف الإسماعيلية العمومى.

وكشفت التحقيقات أن الجاني استدعى المجني عليه على أحد المقاهي بالموقف العمومى بالإسمايعلية لسداد مبلغ 500  جنيه اقترضهم منه، إلا أنه قرر التخلص منه فوضع له السم داخل قطعة "جاتوه" وقدمها له، وتوجه الجانى بزميله إلي المستشفى فور ظهور الأعراض عليه، وتركه في المستشفى وفر هاربًا بعدما ألقى كمية السم المتبقية في حمام المستشفى.

وكان قد تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد مصرع "سامي.م.س" 30 عامًا داخل مستشفى الصدر بالإسماعيلية "عامل" في شركة للملابس الجاهزة بمنطقة الإستثمار اثر تناوله قطعة جاتوه.

وتوصل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث، لهوية الجاني وتبين انه زميل للمجني عليه في العمل بإحدي شركات الإستثمار وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء مروان منصور وأحمد المراكبي ومحمد النجار من القبض علي المتهم بعد محاولة اختبائه.

 


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