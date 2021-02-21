اليوم السابع
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الأحد، 21 فبراير 2021 02:12 م
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دخول وخروج 22 سفينة بموانئ بورسعيد

الأحد، 21 فبراير 2021 02:01 م
دخول وخروج 22 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج عدد 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة واحدة ومن المنتظر وصول سفينتين حاويات .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

 

 


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موانئ بورسعيد

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قناة السويس

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وصول سفن حاويات

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