دخول وخروج 22 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج عدد 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة واحدة ومن المنتظر وصول سفينتين حاويات .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .