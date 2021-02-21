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داخلية الوفاق الليبية تكشف التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال باشاغا فى طرابلس

الأحد، 21 فبراير 2021 06:09 م
داخلية الوفاق الليبية تكشف التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال باشاغا فى طرابلس وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا
كتب : أحمد جمعة

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كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الأحد، عن تفاصيل حادثة الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الأحد في طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته، إنه وعند الساعة الثالثة بعد الظهر تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته في جنزور حيث قامت سيارة مسلحة مصفحة بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة، مشيرة إلى قيام العناصر الأمنية المكلفة بحراسة وزير الداخلية بالتعامل مع السيارة المذكورة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، ما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق لباشاغا لإصابة والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم.

هذا وقد قام مأموري الضبط القضائي بإجراءات الاستدلال القانونية اللازمة والتحفظ على الضالعين بارتكاب هذه الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات بشأن إحالة القضية لمكتب النائب العام لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي وفق الاختصاصات.

وأكدت الوزارة في بيانها، سلامة الوزير فتحي باشاغا وعدم تعرضه لأي أذى شخصي، داعية بالشفاء العاجل لعنصر الحراسات الذي أصيب أثناء تأدية واجباته.

بدوره، أعرب السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند عن غضب الولايات المتحدة من الهجوم على موكب وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، مؤكدا في اتصال هاتفي مع وزير داخلية الوفاق على دعم واشنطن لباشاغا في ضرورة إنهاء تأثير الميليشيات المسلحة، داعيا لإجراء تحقيق سريع لتقديم المسؤولين إلى العدالة.


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