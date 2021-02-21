خلى الشوارع مبهجة.. جرافيتى دمياطى يرسم جدارية بعنوان شكرا جيش مصر الأبيض

"اليوم السابع" يلتقي محمد الموافي رسام الجرافيت الذي قرر أن يجمل شوارع دمياط ويحولها إلى مظهر جمالي، وبرع فى تجميل شوارع دمياط ويحولها الى لوحات فنية تضيفى البهجه والجمال.

يقول محمد الموافى: بدأت العمل منذ 12 عاما تقريبا وشاركت في العديد من المبادرات التى تهدف الى التجميل ورسم الجداريات على الحوائط مستخدمها الاسبراى وبدون فرشاة.

وأضاف محمد الموافي: بدأت الرسم من المرحلة الابتدائية وكان الرسم على الورق، ثم قررت أن يكون الرسم الجرافيتي على الجدران اسوة بما يحدث في دول أوروبا، كانت مرحلة صعبة بدأت الرسم على الحائط مترددا في البداية، ثم تدريجيا تحسن الرسم ووصل الى الصورهة التي قبلتها وارضى عنها وأضاف أن الفراعنه هم أول من قام بالرسم على الجداريات والحوائط لان هذا النوع من الفن يضيف البهجة ويدخل والسرور ويزين الشوارع ويعطي صوره جمالية للحوائط والشوارع خاصة في المبانى.

وأشار أنه شارك في حملة شكرا جيش مصر الأبيض في ظل ظروف كورونا التي شهدتها البلاد وذلك لتقديم الشكر للعاملين بمجال الصحة والأطباء من خلال هذه الرسومات.

يضيف محمد الموافي أن مبادره شكرا جيش مصر الأبيض كانت بتكليف من الدكتوره منال عوض محافظ دمياط ومن خلال إداره السياحة بالمحافظة الذين قدموا كل الدعم والامكانيات والأدوات اللازمة لهذه المبادرة ايضا شاركت في مبادره تجميل الشوارع بين دمياط وراس البر و قمت برسم عده جداريات على الحوائط كان من ضمنها حائط القريب من العيادات الخارجية لمستشفى دمياط العام و وهذه هي اطول جدارية تم رسمها في دمياط والتي تضم العديد من اللوحات خاصة بالعاملين بمصنع الغزل وجيش مصر الأبيض والطلاب والدراسة لان هذه المنطقه هي محور ارتكاز في دمياط وتربط بين المستشفى العام ومنطقة مدارس ومصنع الغزل القريب منها

كما كان لنا مشاركة في التوعية بفيروس كورونا من خلال بعض الرسومات

يضيف محمد موافي: لدينا فكر جديد في نشر فكره الرسم على الجداريات منها لوحات الخاصه بالعمالة و صناعة الأثاث التى اشتهر بها دمياط وجداريات خاصة بالرموز دمياط لتجسيد هذه الرموز وتخليدها في نظر أبناء المحافظة.

وأشار محمد الموافي، إلى أنه يفكر حاليا في تبني مبادرة باإشراف محافظ دمياط الدكتوره منال عوض لعمل مبادرة متميزه في شوارع دمياط لاضفاء الصوره الجمالية واللوحات المتميزه بدمياط التي تعطي صورة عامة عن جمال دمياط وشوارعها لتكون في مقدمة المحافظات.