خبير تأمين يطالب بتضمين "الوساطة التأمينية" بدورات معهد التأمين المصرى

كتب : حسام الشقويرى

طالب عبد الخالق عمر خبير التأمين، بضرورة تضمين " الوساطة التأمينية " بدورات معهد التأمين المصرى، لضمان تخريج دفعات جديدة من العاملين فى مجال الوساطة مزودة بأحدث الأساليب المتطورة فى هذا النشاط، وربطها بسوق العمل، وعدم الإكتفاء بدورات أو دبلومات التسويق ، بالإضافة الى ضرورة تواصل المعهد مع أقسام التأمين بكليات التجارة على المستوى المحلى، وعمل بروتوكولات تعاون تهدف الى توعية الخريجين الجدد بفكرة التأمين واهميته فى دعم الاقتصاد الوطنى ونشاط الوساطة التأمينية، والذى يعتبر ركيزة أساسية فى صناعة التأمين، لما له من قدرة على نشر الوعى التأمينى وزيادة رقعة العملاء.

وأضاف عبد الخالق فى تصريحات لـ "اليوم السابع أنه يجب مراجعة وتطوير المواد الدراسية بالمعهد، بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل، والإستعانة بالخبرات العاملة بالقطاع وأساتذة الجامعات لصقل الخريجين، وربط الدراسات بالواقع العملى، مع ضرورة توجيه الدراسات البحثية بالجامعات والمعاهد العلمية نحو الإحتياجات الفعلية للقطاع، لافتا إلى ان معظم الدراسات التى يتم نشرها عن طريق المعاهد العلمية، لا ترتبط بالواقع العملى ولا تقدم أى جديد لتطوير صناعة التأمين.

يذكر أنه بتاريخ 5 نوفمبر 1975 صدر قرار مجلس رؤساء شركات التأمين بالموافقة على إنشاء معهد التأمين بمصر كمعهد منضم إلى معهد التأمين القانونى بلندن لتحقيق هدفين رئيسيين وهما: نشر الثقافة التأمينية على مستوى رفيع من التخصص الفنى فى سوق التأمين والعمل على تزويد السوق المصرى و العربى للتأمين بأجيال من الخريجين الحاصلين على درجة رفيق بمعهد التأمين القانونى بلندن ليساعدوا بعلمهم فى رفع المستوى المهنى لصناعة التأمين.

وبتاريخ 24 سبتمبر 1976 تم انضمام معهد التأمين بمصر رسميا لمعهد التأمين القانونى بلندن، وذلك خلال المؤتمر العام الذى عقد فى مدينة كوفينترى بالمملكة المتحدة، وأصبح المعهد الأول من نوعه فى منطقتنا العربية، كما يعتبر المعهد الثامن عشر فى ترتيب إنشائه.

كما تم الإعلان عن اعتماد المعهد من المعهد القانونى للتأمين بلندن CII كشريك استراتيجى فى التأهيل للشهادات الدولية فى التأمين بتاريخ، 1/2/2021، بالإضافة إلى أن معهد التأمين بمصر مقر معتمد لعقد الامتحانات الدولية للشهادات المهنية منذ اكتوبر 2020. واعتماده بتوفير التدريب والتعليم فى التأمين لمنح شهادات معتمدة من CII لندن اضافة إلى كونه مركز امتحانات معتمد بالسوق العربى والأفريقى حتى عام 2023 و اعتماد شهاداته من المعهد الأم معهد التأمين القانونى بلندن كمعهد منضم الى معهد التأين القانونى بلندن CII.