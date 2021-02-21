حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة الإنارة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الكشافات والأعمدة بالمدينة.

وأشرفَ وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على حملات النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين بالمدينة والقرى.

وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات بالمدينة، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات فضلاً عن رفع تراكمات الأتربة بالطرق الرئيسية، والمداخل والمخارج، ورفعها أولاً بأول، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار والنخيل والنجيل بالحدائق العامة، وإزالة الحشائش الضارة، وكذا تسوية التربة الرملية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرى برية لاصيفر، والورق، وسد خميس، والقن، والقصابى، وأبو غنيمة.

وفى سياقٍ متصل، قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع الناتج اليومى من القمامة والأتربة والمخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية، بالمدينة، وقريتى الزعفران والسحايت، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة العامة وشد الأسلاك، وتركيب عوازل بطريق الحامول بلطيم.

وأشرفَ على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على حملات رفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة الكشافات والأعمدة وتركيب محول بالكفر البحرى الجديد، بالإضافة رفع تراكمات المخلفات والمتولد اليومى من القمامة بالمدينة والقرى.

وقام الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، بالإشراف على أعمال النظافة والتجميل، ورفع مخلفات القمامة، بشوارع المدينة، والمداخل والمخارج، والميدان، ومركز الشباب، ومحيط المستشفى، والسنترال، وقصر الثقافة، وأرض الجونة، والطريق العام، وطريق الكورنيش، ومحيط المدارس، وبجوار عمارات الإسكان، وطريق المقابر، بالإضافة إلى أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق العام، وذلك حفاظاً على البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.



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