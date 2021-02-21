اليوم السابع
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حبس عامل قتل صديقة نتيجة مشادة كلامية بينهم فى المنوفية

الأحد، 21 فبراير 2021 11:46 ص
حبس عامل قتل صديقة نتيجة مشادة كلامية بينهم فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار وائل الأزرق رئيس النيابة الكلية، حبس عامل قتل صديقه نتيجة مشادة كلامية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت وحدة مباحث قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عامل قتل صديقه نتيجة مشادة كلامية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، اخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتلقيه بلاغا من مأمور مركز قويسنا ، يُفيد بمصرع "م. ع. ف" 20 عاما، ومقيم بقرية شبرا قبالة التابعة لذات المركز، مصاب بجرح طعنى فى الصدر وذلك بسبب مشادة كلامية بينه وبين صديقه أدت إلى طعنه.


وعلى الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شركة قويسنا، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم القبض على المتهم "خ. ا. ش" 19عاما، ومقيم بكفر المنشى التابعة لذات المركز بتعديه على المجنى عليه وقتله، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

 

 


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المنوفية

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