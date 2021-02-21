اليوم السابع
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حبس سائق توك توك قتل شابا بسبب 150 جنيها فى الصف

الأحد، 21 فبراير 2021 03:10 م
حبس سائق توك توك قتل شابا بسبب 150 جنيها فى الصف حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في واقعة مقتل شاب على يد سائق توك توك، والتخلص من جثته، وسط منطقة زراعية بالصف، أن المتهم اعتدى على المجني عليه بآلة حادة على رأسه، فأسقطه قتيلا، ثم واصل جريمته بتسديد عدة طعنات له بأنحاء جسده رغم تأكده من وفاته، وهو الأمر الذي أثار شك رجال المباحث في وجود دافع آخر، غير الذي اعترف به المتهم، الذي سبق وأكد أنه قتل المجني عليه، لمطالبته له بسداد مبلغ 150 جنيها، مستحقة عليه.

 

ويواصل رجال المباحث مناقشة المتهم، لكشف ملابسات الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد العثور على جثة شاب وسط منطقة زراعية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الضحية، مصابا بعدة طعنات، وكشفت التحريات أن مرتكب الجريمة سائق توك توك، بسبب خلافات مالية، ومطالبة الضحية للمتهم برد مبلغ مالي مستحق عليه.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم محبوس على ذمة قضية مخدرات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.


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