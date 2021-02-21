جين المعمرين يحميك من مخاطر التوتر ويقاوم أمراض الشيخوخة

ندى سليم

كشفت دراسة صادرة عن جامعة كورنيل الامريكية، أن الجين المرتبط بالعمر الطويل الذى يتواجد عند الأشخاص المعمرين ويطلق عليه FOXO3، قد يكون درع حماية من تأثير التوتر والقلق على الخلايا الجذعية للدماغ، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال إكسبريس.



جين المعمرين قد يحميك من الآثار المدمرة للتوتر على المخ

وقالت الدراسة التي قادها خبراء بكلية طب وايل كورنيل، إن الجين الذى يتواجد في خلايا المخ والذى يسهم في زيادة متوسط عمر بعض الأشخاص لتصل أعمارهم في بعض الأحيان إلى أكثر من 100 عام، قد يساعدك في الوقاية من الآثار المدمرة للتوتر على خلايا المخ، كما أنه يسهم أيضا في تحسين صحة الدماغ أثناء الشيخوخة.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على البشر الذين يعيشون أكثر من 100 عام أن الكثيرين يشتركون في نسخة غير عادية من جين يسمى بروتين (FOXO3) ، حيث تبين أن الأشخاص الذى يفتقرون لهذا الجين قد كونوا غير قادرين على التعامل مع الظروف المجهدة في الدماغ، مما يؤدي إلى الموت التدريجي لخلايا الدماغ، بعد أن أظهر قدرته على الحفاظ على قدرة الدماغ على التجدد عن طريق منع الخلايا الجذعية من الانقسام حتى تدعم البيئة بقاء الخلايا الجديدة.

وأوضحت الدراسة أن الخلايا الجذعية تنتج خلايا دماغية جديدة ، والتي تعتبر ضرورية للتعلم والذاكرة طوال حياتنا البالغة،وبالتالي فأن انقسام الخلايا الجذعية دون سيطرة يؤدى الى نفاذها ، إلا أن جين FOXO3 يلعب دورا في منع الخلايا الجذعية من الانقسام إلى ما بعد زوال الضغط ، مما يسهم في الحفاظ على صحة المخ ووظائفه، والتي قد يتعرض الى العديد من التحديات مثل الالتهاب أو الإشعاع أو نقص المغذيات الكافية التي تعمل على إجهاد الدماغ، فعندما تتعرض الخلايا الجذعية للدماغ للإجهاد التأكسدي ، والذي يحدث عندما تتراكم أنواع ضارة من الأكسجين في الجسم، تؤثر على خلايا الدماغ.