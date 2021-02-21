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جواد ظريف: نرفض الوجود العسكرى لتركيا فى سوريا والعراق وسياستها خاطئة

الأحد، 21 فبراير 2021 10:02 م
جواد ظريف: نرفض الوجود العسكرى لتركيا فى سوريا والعراق وسياستها خاطئة محمد جواد ظريف
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن هدف إيران في سوريا هو محاربة الإرهاب، ويجب على إسرائيل أن تدرك أن سياسات دعم الجماعات الإرهابية لن تبقى من دون رد.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف وزير الخارجية الإيراني: نرفض وجود تركيا العسكري في سوريا والعراق وسياستها خاطئة، متابعا: قدمنا اقتراحات لمساعدة لبنان بعد حادثة انفجار المرفأ لكن الضغوط الأمريكية حالت دون ذلك.

 

ولفت محمد جواد ظريف إلى أن طهران تعمل على مساعدة اللبنانيين للاتفاق فيما بينهم، متابعا: لا نستطيع فرض أي اتفاق على اللبنانيين ولا أحد لديه القدرة على ذلك.

 


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