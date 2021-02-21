"جنايات دمنهور" تبرئ مدير أمن البحيرة الأسبق و 6ضباط وأفراد من قتل متظاهرين

البحيرة - ناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، ببراءة اللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط وأفراد شرطة، من اتهامهم بقتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011 .

وتضمن حكم البراءة كل من:" اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة الأسبق والضباط" عمرو صلاح علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلى محمد نبيل الزينى معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد حسن السيد عبد النبي الشبراوى وسامى شعبان عبد القادر وعصام بيومى عبد السميع وسعيد السيد أبو سمك وخالد عبد المنعم يوسف"، المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة البحيرة فى أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضى.

يذكر أن محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار السيد أبو سلام،قد قضت عام 2013 بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدير أمن البحيرة الأسبق في قضية قتل المتظاهرين والحكم علي 6 ضباط وأفراد شرطة بالحبس سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وكما قضت المحكمة ببراءة وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي سابقا العميد محمود بركات، وقررت المحكمة براءة المتهم الأول اللواء مجدي أبو قمر من تهمة الإهمال والإضرار بالمال العام، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإلزامه بالدعوى المدنية فيها، عدا ما تم إحالة دعواهم المدنية.