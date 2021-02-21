جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة بالتنسيق مع مباحث المطار من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران قادمة من أمستردام اشتبه عمر قرشى البارودي مأمور الجمرك فى راكبة هولندية الجنسية، بدأ عليها الارتباك، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبو الحسن مأمور الفحص تحت إشراف رامى مروان رئيس القسم فتبين وجود أجسام معتمة .

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير جمارك قرر تكليف عادل قرنى بتفتيش حقائبها فتبين وجود 5 جرام من مادة يشتبة أن تكون لمخدر الكوكايين و 270 جراما من مسحوق يشتبة ان تكون مادة مخدرة وعد 875 كبسولة و 200 قرص يشتبه ان تكون مواد مخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها .

وتم الجرد بلجنة مكونة من محمود صبرى وهيثم خلف الله بحضور هانى عبد الحافظ رئيس قسم الامن الجمركى .

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2021 والإجابة للنيابة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.