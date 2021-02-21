جريفيث عن قصف الحوثيين لتعز: الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنسانى

كتب أحمد عرفة

أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، قصف ميليشيات الحوثى منطقة سكنية فى مدينة تعز، جنوب غربى اليمن، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين ورجل مسن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، : "أدين اعتداء الأمس على منطقة سكنية فى ‎تعز، والذى أسفر عن مقتل طفل وجرح آخرين. يستحق أطفال ‎اليمن العيش بسلام وأمان".

وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أن الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنسانى الدولى، يجب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها.