جامعة أسوان تطبق الإجراءات اﻻحترازية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول

أسوان - صلاح المسن

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى ستبدأ من يوم السبت 27 فبراير 2021 طبقا للضوابط وتوجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات وذلك طبقا للجداول الامتحانية المعلنة بمختلف الكليات.

وأكد الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات صحفية على تنفيذ خطة جامعة أسوان لضمان حسن سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسى الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية وقياس درجة الحرارة للطلاب بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأشار الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إلى أن المدن الجامعية استعددت لاستقبال الطلاب بداية من يوم الأربعاء 24 فبراير 2021 بعد إجراء أعمال الرش والتعقيم بمختلف مبانى المدن مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة .