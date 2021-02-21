جارلاند مرشح بايدن لمنصب وزير العدل يتعهد بإعطاء أولوية للحقوق المدنية

أشارت تصريحات نُشرت يوم السبت إلى أن ميريك جارلاند الذي رشحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزير العدل سيبلغ مجلس الشيوخ خلال جلسة التصديق على تعيينه يوم الاثنين أنه يعتزم إعطاء أولوية للحقوق المدنية ومكافحة الإرهاب الداخلي إذا تم التصديق على توليه المنصب .

وقال جارلاند إن مهمة وزارة العدل لفرض تطبيق قانون الحقوق المدنية لعام 1957 "ستظل أمرا ملحا لأننا لا نملك عدالة متساوية حتى الآن".

وقال إن " مجتمعات الأقليات الملونة والأقليات الأخرى ما زالت تواجه التمييز في الإسكان والتعليم والتوظيف ونظام العدالة الجنائية وتتحمل عبء الضرر الناجم عن الوباء والتلوث وتغير المناخ".

ويعمل جارلاند ( 68 عاما) قاضيا في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا . وقد رشحه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما للمحكمة العليا في 2016 لكن مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون في ذلك الوقت رفض عقد جلسات بشأن هذا الترشيح.

ويعد التصديق على تعيين جارلاند هذه المرة شبه مؤكد بعد أن أيده العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيسيين.