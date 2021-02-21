تواصل العمل فى إنشاءات التجمعات التنموية لتسليمها للمواطنين بوسط سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

يتواصل العمل فى إنشاءات التجمعات التنموية بوسط سيناء فى آخر مراحل تجهيزها تمهيدا للتسليم للمواطنين، وقال سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل، إنه يقوم بمتابعة ميدانية متواصلة لسير العمل فى الإنشاءات ومراحل تقدمها. وأكد أن سير العمل فيها يتم وفقا للمخطط المعد لها، لافتا إلى أن حركة الإنشاءات بكل التجمعات تسير بلا عائق.

وكان أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أعلن أنه جارى الانتهاء من عملية إنشاء وتوصيل المرافق الخدمية بالتجمعات التنموية، وتجهيز الأراضى الزراعية لتوزيعها على المنتفعين بواقع منزل و مساحة 5 أفدنة لكل منتفع.

وأوضح أن كل فرد يحصل على منزل داخل التجمع على مساحة 175 مترا مربعا ( منها 120 مترا مربعا مسقوفا والباقى فضاء لاستغلاله فى أية أنشطة إضافية ) ومساحة 5 أفدنة، مشيرا الى أن توجيهات الرئيس بزيادة عدد المواطنين المستفيدين من التجمعات التنموية بتخفيض عدد الأفدنة الى كل فرد الى 5 أفدنة بدلا من 10 أفدنة لتوسيع الاستفادة منها وزيادة فرص التنمية الزراعية .

وأضاف أنه يتم بحث وتحديد الاحتياجات اللازمة لتلك التجمعات فى مختلف المجالات للعمل على توفيرها عن طريق الوزارات والجهات المعنية، حيث تضم التجمعات علاوة على المنازل مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ومساجد وآبار مياه ومحطات رفع وتحلية و سدود تحويلية وغيرها ، إلى جانب الأسواق والمحلات التجارية ووحدات استديو وغرف الإقامة والخدمات المرتبطة بها .

واستعرض السكرتير العام احتياجات كل جهة بعد حصرها لتقديمها الى الجهات المعنية للعمل على توفيرها فى أسرع وقت لإمكان القيام بدورها فى المجتمعات التنموية عقب تسليمها للمنتفعين .

يذكر أن تلك التجمعات ممولة من الصناديق العربية وعددها 18 تجمعا موزعين على محافظتى جنوب سيناء بواقع 7 تجمعات وشمال سيناء بواقع 11 تجمعا ، وأن تجمعات محافظة شمال سيناء تقع فى منطقة وسط سيناء بمركزى الحسنة ونخل .. منها 5 تجمعات بالحسنة ، وهى : أم فروث بالمغارة والكيلو 61 ببغداد والدفيدف والنوافعة بالمغفر وخشم القاد بالحسنة و 6 تجمعات بنخل ، وهى : طويل الحامض والخفجة والنثيلة 1 والنثيلة 2 وأبو رصاصة بصدر الحيطان وطيبة بالتمد .

ويذكر أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح 3 تجمعات تنموية منها ضمن افتتاحه لعدد من المشروعات القومية فى اطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر .

واعلن المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أن هناك مرحلة ثانية لانشاء عدد 946 منزلا لاستيعاب الزيادة فى عدد المنتفعين، وأن تلك التجمعات بها استديوهات وغرف للإقامة يمكن اقامة العاملين بها بعد تجهيزها .



الاعمال الانشائية تتواصل



سير العمل بالتجمعاتا