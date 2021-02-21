تفاصيل خطة القابضة للصناعات المعدنية لاستغلال ملايين الأمتار من الأراضى غير المستغلة

كتب عبد الحليم سالم

تواصل شركات قطاع الأعمال العام، استغلال كافة أصولها في إطار تسديد ما عليها من مديونيات، والاستفادة من تلك الأصول في الوقت نفسه، ولا سيما بعدما تحولت أغلب المصانع إلى أراضى داخل الكتل السكنية وبأسعار فلكية.

وكشف مصدر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ" اليوم السابع" عن خطة استغلال الأصول التابعة للشركة ، لافتا إنه ‏تم عمل رفع مساحي لعدد 32 قطعة أرض، ملايين الأمتار، وتم بالفعل تغيير النشاط لعدد 16 قطعة أرض مساحتها 3.2 مليون متر من صناعى إلى سكني وتجاري خلال عدة مراحل.

أشار، إلى أن المرحلة الأولى عبارة عن 4 قطع أراض، وتم بالفعل استخرج شهادة الصلاحية لها، والمرحلة الثانية 10 قطعة أراض، وتم استخراج شهادة الصلاحية إلى 4 قطع وجاري استخراج الباقي وهناك 4 قطع خارج الأحواز العمرانية، وقد تم إرسال خطاب لوزير الزراعة بتاريخ 23 مارس 2020 بشأن الحصول على موافقة الوزارة.

أضاف، أنه تم الانتهاء من الموافقات اللازمة لتغيير النشاط، واستغلالها في تسوية مديونيات الشركات التابعة للجهات المختلفة، كما حدث في تسوية المديونية على شركة الحديد والصلب لصالح بنك مصر، وتسوية مديونيتها لشركة الغاز والكهرباء بجانب استخدام قطعة أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع كان بالكيلو 31.5 طريق القاهرة السويس الصحراوي مملوكة للشركة القابضة وتحويلها إلى أراضي سكنية أكثر تميزا، وذلك من خلال مشروع شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة بنسبة 50% لكل الطرفين والتي تبلغ 1.3 مليارجنيه نصيب الشركة القابضة.

أوضح، أنه تم الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه في مايو 2019 ومبلغ 50 مليون جنيه ‏بتاريخ 14 يونيو 2020 وباقي 150 مليون جنيه من قيمة الدفعة المقدمة،و المقدرة ب 300 مليون جنيه، لافتا انه في الوقت نفسه تم ازالة التعديات الواقعة على أرض الشركة بأسيوط ،وجاي تسجيل الأرض تمهيدا لتغيير النشاط والتصرف فيها ،وهي من ضمن الأراضي خارج الأحزاب.

أشار المصدر، إلى أنه بتاريخ 27‏/2‏/2020 تم تنفيذ القرار رقم 92 لسنة 2018 الصادر من وزير قطاع الأعمال العام بإزالة التعديات الواقعة على أرض مخزن عزيز صدقي والمملوكة لشركة الدلتا للصلب والبالغ مساحتها حوالي 15 الف متر مربع، حيث تم تعيين شركة حراسة على الأرض ، مؤكدا انه تم إنهاء النزاع التاريخي بين شركة الحديد والصلب ‏وكيما اسوان وذلك بحصول شركة كيما على قطعة أرض تبلغ مساحتها 64.8 الف متر على أن تسدد قيمة المنشأت على تلك المساحة مقابل حصول شركة الحديد والصلب على مساحة 45 الف متر.