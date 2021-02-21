تعرف على موعد ظاهرة "تعامد الشمس" على وجه رمسيس الثانى بأبوسمبل

أبو سمبل - عبد الله صلاح

أكد الأثرى أسامة عبد اللطيف، مدير معبد أبوسمبل، أن المعبد يستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبوسمبل.

وأضاف مدير معبد أبوسمبل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الظاهرة ستبدأ فى تمام الساعة السادسة و20 دقيقة صباحا وتستمر لمدة 20 دقيقة، حيث تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد، وصولا أقدس الأقداس والذى يبعد عن المدخل بحوالى ستين مترًا، ويتكون من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثانى جالسا وبجواره تمثال الإله رع حور أخته، والإله آمون، وتمثال رابع للإله بتاح، والجدير بالذكر أن الشمس لا تتعامد على وجه تمثال "بتاح"، الذى كان يعتبره القدماء إله الظلام.

يشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثانى بأبوسمبل، هى الظاهرة الفلكية الفريدة التى سطرها القدماء المصريون قبل آلاف السنين داخل معابد أبوسمبل وتتكرر مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر.