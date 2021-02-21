اليوم السابع
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تعرف على موعد انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع

الأحد، 21 فبراير 2021 12:00 ص
تعرف على موعد انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع تبطين الترع
كتبت ـ أسماء نصار

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أطلقت وزارة الموارد المائية والرى المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالى 7000 كيلو متر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022.
 
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن المشروع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.
 
يشار إلى أن تكلفة كيلو التبطين تبلغ حوالى 3 ملايين جنيه، والنوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع اخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية، ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.
 
وكان المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، قد أعلن ما تم تأهيله فى مشروع تبطين الترع بلغ 1036 كيلو متر فى 20 محافظة، فيما يبلغ إجمالي الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل بلغت 6414 كيلو متر فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم تأهيل 4 كيلو متر ترع الْيَوْمَ.
 
 
 
 

الرى

تبطين الترع

تأهيل الترع

الموارد المائيه

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