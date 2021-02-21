اليوم السابع
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تعرف على شروط ومزايا التقديم لدورة تأهيل ذوى الإعاقة بسوهاج

الأحد، 21 فبراير 2021 09:00 ص
تعرف على شروط ومزايا التقديم لدورة تأهيل ذوى الإعاقة بسوهاج اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج بالإشتراك مع مديرية القوى العاملة عن بدء دورات مهنيه مختلفه مجانيه للأشخاص ذوي الاعاقة  تتناسب مع طبيعة الإعاقات المختلفة و تصنيفها وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج  للإهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة في شتي مناحي الحياة و خلق فرص تدريبية مناسبه لهم حتي يصبحوا مؤهليين للانخراط في سوق العمل للاستفادة من طاقتهم و توفير فرص عمل تتناسب مع الإعاقات المختلفة.

"اليوم السابع" يقدم أهم ملامح المبادرة والشروط والمزايا الخاصة من أجل المشاركة في المبادرة ومدة التدريب.. تعرف عليها

1 - مدة الدورة 100 ساعة تدريبية.

2 – المهن المتدرب عليها نجارة الأثاث

3-  سباكه صحية

4 - حاسب آلي

5- صيانة المحمول

 6- مشغولات يدوية

7- ستائر ومفروشات

8 - المزايا التي يحصل عليها المتدرب :-

• شهادة معتمدة ومختومة باتمام الدورة من مديرية القوي العاملة وكذلك شهادة قياس مستوى مهارة وترخيص مزاولة حرفه مجانا.

• دورة تدريبية عمليه وندوات تثقيفيه تؤهله لسوق العمل.

• تأمين ضد إصابة العمل ومزايا أخرى.

• يكون لخريجي الدورات الاولويه في الترشيح لفرص العمل المتوفره عن طريق المديرية.

الأوراق المطلوبه للتقديم :-

صورتين من بطاقة الرقم القومي.صورتين شخصيتين.صورتين من المؤهل الدراسي . صورتين من بطاقة الخدمات المتكاملة او شهادة التأهيل. -شهادة قيد (كعب عمل).

يتم تقديم الأوراق بمركز تدريب مهني سوهاج شارع ترعة باجا الغربي بجوار مدرسة النور للمكفوفين للتواصل 01064119355)

 


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