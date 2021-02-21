تعرف على شروط ومزايا التقديم لدورة تأهيل ذوى الإعاقة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج بالإشتراك مع مديرية القوى العاملة عن بدء دورات مهنيه مختلفه مجانيه للأشخاص ذوي الاعاقة تتناسب مع طبيعة الإعاقات المختلفة و تصنيفها وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج للإهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة في شتي مناحي الحياة و خلق فرص تدريبية مناسبه لهم حتي يصبحوا مؤهليين للانخراط في سوق العمل للاستفادة من طاقتهم و توفير فرص عمل تتناسب مع الإعاقات المختلفة.

"اليوم السابع" يقدم أهم ملامح المبادرة والشروط والمزايا الخاصة من أجل المشاركة في المبادرة ومدة التدريب.. تعرف عليها

1 - مدة الدورة 100 ساعة تدريبية.

2 – المهن المتدرب عليها نجارة الأثاث

3- سباكه صحية

4 - حاسب آلي

5- صيانة المحمول

6- مشغولات يدوية

7- ستائر ومفروشات

8 - المزايا التي يحصل عليها المتدرب :-

• شهادة معتمدة ومختومة باتمام الدورة من مديرية القوي العاملة وكذلك شهادة قياس مستوى مهارة وترخيص مزاولة حرفه مجانا.

• دورة تدريبية عمليه وندوات تثقيفيه تؤهله لسوق العمل.

• تأمين ضد إصابة العمل ومزايا أخرى.

• يكون لخريجي الدورات الاولويه في الترشيح لفرص العمل المتوفره عن طريق المديرية.

الأوراق المطلوبه للتقديم :-

صورتين من بطاقة الرقم القومي.صورتين شخصيتين.صورتين من المؤهل الدراسي . صورتين من بطاقة الخدمات المتكاملة او شهادة التأهيل. -شهادة قيد (كعب عمل).

يتم تقديم الأوراق بمركز تدريب مهني سوهاج شارع ترعة باجا الغربي بجوار مدرسة النور للمكفوفين للتواصل 01064119355)