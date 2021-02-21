تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 21-2-2021 بالبنوك المصرية

كتبت : سماح حمدى

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 21-2-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بداية تعاملات أولى الأسبوع بالبنوك، مسجلا بـ البنك الأهلى المصرى ثباتا عند سعر 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،أمس ،أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة «كورونا»، فقد تم بدء تحويل مليار جنيه؛ لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من ٥,٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.