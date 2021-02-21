تعرف على جهود "رى البحيرة" لتطهير الترع والمصارف وصيانة محطات الصرف.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة اليومية لحاله المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة، من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة كافة أشكال التعديات لإحكام سيطرة أجهزة الدولة على المجارى المائية ومنافعها.

ومن جانبه أشار مجدى الشحات وكيل وزارة الرى، إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي متابعة أعمال:

- استكمال تنفيذ خازوق رقم 28 لكوبرى ك 0.620 على مصرف الرئيسى ضمن عملية الأعمال الصناعية اللازمة لتوسيع وتعميق مصرف الرئيسي فاصل الحرية جناكليس.

- رفع ناتج التجريف لمصرف وصلة الدلنجات هندسة صرف الدلنجات.

- تطهير محطة رفع الدلنجات هندسة صرف الدلنجات

- تسوية جسر المصرف وصلة الدلنجات هندسة صرف الدلنجات.

- تطهير فرع باغوص الايسر هندسة صرف ابو المطامير

- تطهير امام صاولة محلة تروجه هندسة صرف ابو المطامير.

تأهيل ترعة جرار معنيا هندسة رى ايتاى وكذا تطهير مصرف معنيا هندسة صرف ايتاى البارود.

- صيانة وترميم كوبري قدم ك 2.700 مصرف كفر الحاجه ضمن عقد صيانه وترميم كباري ايتاي البارود.

تأهيل ترعة النخلة اشراف الادارة العامة لمشروعات تطوير الرى بغرب الدلتا.

- تأهيل ترعة الزيانة بزمام هندسة رى دمنهور بالإدارة العامة لرى غرب البحيرة .

- إحلال وتجديد بدالة بسنتواى بهندسة ابو حمص الادارة العامة لرى البحيرة.

- إحلال وتجديد بوابة نوار وبوابة فم منية عطيه والمنشية الابراهيمية بهندسة دمنهور الادارة العامة لرى غرب البحيرة .

- إزالة مخلفات على محطة الجديدة بتروجه وبدأ بترميم مصرف الريكو ك 5.00 بالبر الايمن هندسة صرف ابو المطامير.

- تطهير ترعة ساحل مرقص من الفم بزمام هندسات ايتاى البارود وشبراخيت والرحمانية.

- تأهيل ترعة خط النار الادارة العامة لرى البحيرة.

- تطهير حبس مصرف الدلنجات بزمام هندسة صرف الدلنجات.

- تأهيل ماسورة سحارة على مجمع 7 ابو المطامير التى تمر اسفل ترعة باط الكوم تابعة لرى النوبارية قبل البدء باعمال تأهيل الترعة.

- تطهير سحارة مصرف ابو المطامير ك 4.200.

- متابعة أعمال مجمع رقم 1 ايسر الرجايبة ضمن عملية احلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة كفر مستنان ب.

- تأهيل ترعة الزيانة بزمام هندسة رى دمنهور حسب المواصفات الفنية .

- تجريف مصرف ايبيا ك 7.00 هندسة صرف حوش عيسى.

- أعمال صب بلاطة كوبرى ك 0.150 على مصرف 8 الحرية ضمن الاعمال الصناعية اللازمة لتوسيع وتعميق المصارف الفرعية فاصل الحرية جناكليس.

- تشغيل محطة طوارئ زاوية غزال على مصرف طرد الخيرى تحسبا لارتفاع المناسيب.

- التطهير والتسليك امام الوحدات بمحطة البوصيلى ومحطة برسيق لضمان رفع كفاءة التشغيل واستقرار المناسيب.



تبطين الترع



جانب من أعمال تبطين الترع



تبطين الترع



أعمال التطهير بالترع



تطهير ترع البحيرة