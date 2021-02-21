تعرف على أكثر 5 براكين نشاطا فى أوروبا بعد ثوران بركان إتنا.. صور

فاطمة شوقى

بدأ بركان جبل إتنا نشاطه وثار فى إيطاليا ، ووصلت الحمم البركانية والرماد وشاظايا الحجر الى بلديان مجاورة، واضطرت بلدة كاتانيا إلى إغلاق المطار الخاص بها بسبب اعمدة الدخان التى ادت الى حجب الرؤية بشكل كبير، ووفقا لعلماء البراكين فإن أى بركان يشكل تهديدا بما فى ذلك البراكين الخامدة، ولكن فى أوروبا يوجد 5 براكين بالفعل ناشطة ويعتبر إتنا واحد منهم.

وقالت صحيفة "ثينكو دياز" الإسبانية، إنه وفقا لأحدث البيانات حول البراكين، فإن هناك حوالى 15 انفجارا حول العالم، ويرى الخبراء أن أى فوهة بركان كانت نشطة فى آخر 10 آلاف عاما لا تزال نشطة، ويمكن أن يستمر نشاط البركان لساعات أو يمتد لأشهر أو سنوات، لكن ما زال مستحيلًا، على الرغم من التكنولوجيا الحالية للظواهر الطبيعية الأخرى، هو التنبؤ بالثوران.

في حالة أوروبا، تتوزع البراكين في إيطاليا (13) مثل إتنا، وسترومبولي، الذي تسبب انفجاره في 4 يوليو 2019 في وفاة شخص واحد وإصابة اثنين، وأيسلندا (18) وتركيا (19) والبرتغال (15) وإسبانيا (8) واليونان (6) وألمانيا (3) وفرنسا (1).

بركان إتنا

بدأ بركان جبل إتنا نشاطه وثار فى إيطاليا، ووصلت الحمم البركانية والرماد وشاظايا الحجر الى بلديان مجاورة، واضطرت بلدة كاتانيا إلى إغلاق المطار الخاص بها بسبب اعمدة الدخان التى ادت الى حجب الرؤية بشكل كبير.

وأشارت صحيفة "لا تيرسيرا" الإسبانية، إلى أن ثوران البركان الذى التقطته العديد من وسائل الإعلام المحلية ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، أدت إلى سحابة رمادية أجبرت على تعليق عمليات الطيران فى مطار كاتنايا، على الساحل الشرقى لصقلية، وأفادوا عبر تويتر "نظرا للنشاط البركانى لإيتنا ونتيجة للرماد البركانى الغزير، وتم إغلاق مدرج مطار كاتانيا، ويتم تنفيذ أنشطة التنظيف ".

وفقًا لخدمات الطوارئ الإيطالية، بدأت الحفرة الواقعة في جنوب شرق الجبل ، الواقعة في Valle del Bove، في إطلاق الرماد وتدفقات الحمم البركانية التي وصلت إلى بلديات كاتانيا ونيكولوسي والمناطق المحيطة الأخرى.

بركان سترومبولي

التقطت مجموعة من السياح المتجهين إلى جزيرة سترومبولي اللحظة المناسبة للانفجار وطرد الصخور والرماد في 4 يوليو 2019. وكان عمود الدخان مرئيًا حتى الخريف من محيط هذه الجزيرة من البحر التيراني.

هذا البركان، الذي يحتوي على ثلاث حفر نشطة في الجزء العلوي ، كان تحت المراقبة الدائمة منذ عام 1930، عندما حدث أعنف انفجار، يجب على الأشخاص الأكثر جرأة أن يأخذوا في الحسبان أثناء التسلق مدى خطورة التعرض لأنهيدريد الكبريت الذي ينبعث باستمرار من سطحه.



بركان سترومبولي

بالإضافة إلى أنها تعطي اسمها لواحد من الأنواع الخمسة للانفجارات المصنفة من قبل الخبراء: دائمة، مصحوبة بنوبات انفجارية وتدفقات الحمم البركانية، مع إطلاق غازات وفيرة.

بركان فيزوف

لقد كان خامدا لمدة 75 عامًا، وهي أطول فترة في الـ 500 عام الماضية ، ولكن بعيدًا عن كونه سببًا للهدوء، فإن هذا الخمول يقلق علماء البراكين لأن ثورانًا مستقبليًا قد يكون ذا أبعاد وعواقب غير معروفة حتى الآن، خاصةً لأنه على تنورته يتركز عدد السكان أكثر من ثلاثة ملايين شخص.



بركان فيزوف

ويقع جبل فيزوف على الساحل الغربى لإيطاليا، وهو احد البراكين النشطة فى قارة أوروبا، من المعروف أنه ثار فى عام 79 ميلادى ودمر مدينتى بومبى وهيركولانيوم، كما أنه ثار أكثر من 50 مرة.

كان فيزوف في عام 2013 يبلغ طوله 1281 مترًا، ولكن بعد كل ثوران يتغير حجمه، كما يحتوي البركان أيضًا على سلسلة من التلال النصف دائرية تسمى (جبل السوما)، والتي ترتفع إلى 1132 مترًا، ويسمى الوادي بين المخروط وجبل السوما بالوادي العملاق (Valle del Gigante)، كما يوجد في قمة المخروط حفرة كبيرة على عمق 305 متر والتي شكلها ثوران عام 1944.

بركان Grímsvötn أو ما يطلق عليه لاكى

إنه البركان الأكثر نشاطًا في آيسلندا، ربما بسبب موقعه في الشمال الشرقي من البلاد. يقع جزء كبير منها تحت نهر فاتناجوكول الجليدي، وهو الأكبر في القارة القديمة بمساحة 35 كيلومترًا مربعًا. لديه فوهة بركان ضخمة تخفي بحيرة من الماء مغطاة بالجليد. ومع ذلك، عندما يتم تنشيط النشاط الحراري المائي، يمكن للضغط أن يذيب الكتل المجمدة الكبيرة مما يتسبب في فيضانات مدمرة. لهذا السبب، يتم مراقبته باستمرار من قبل علماء البراكين والجيولوجيين وخبراء الأنهار الجليدية.

حدث آخر ثوران كبير في الألفية الماضية عام 1783 ، واستمر في طرد الحمم البازلتية لعدة أشهر، بالإضافة إلى طرد ثاني أكسيد الكبريت وفلوريد الهيدروجين، مما تسبب في أضرار للحيوانات والنباتات.

كما غطى الضباب والدخان أرجاء القارة الأوروبية وامتد ليشمل عدداً من مناطق القارة الامريكية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما في أيسلندا، فقد تسبب "لاكي" في هلاك ما يعادل 80% من الخرفان، إضافة إلى نصف الأبقار والأحصنة الموجودة بالجزيرة، مما أدى إلى تفشي المجاعة بين الأيسلنديين حاصدة أرواح خمس أهالي المنطقة لينخفض عدد سكان الجزيرة إلى نحو 40 ألف نسمة.

وتسبب ثوران بركان لاكي والمجاعة التي نتجت عنه في وفاة حوالي خمسة ملايين شخص، ففي أوروبا سجلت مئات الآلاف من الوفيات، وفي مصر فارق ما يعادل سدس السكان الحياة بسبب مجاعة عام 1784. كما كانت الخسائر البشرية أكثر فظاعة في كل من الهند والصين.

إلى ذلك، أدى إلى تفشي المجاعة والفقر في فرنسا. ومثّل هذان العاملان أهم أسباب اندلاع الثورة الفرنسية سنة 1789، التي أطاحت بالحكم الملكي وأرسلت الملك لويس السادس عشر إلى المقصلة، حيث فشلت السلطات الفرنسية ما بين عامي 1783 و1784 في الحد من تبعات التقلبات المناخية على الرغم من تخصيصها نسبة 1% من ميزانية الدولة للمناطق المتضررة من المجاعة.

بركان كالديرا ..جنوب إيسلندا Eyjafjallajökull

تقع في شمال سكوجار، جنوب أيسلندا، على قاعدة بيضاوية طولها 25 كيلومترًا وعرضها 15 كيلومترًا بارتفاع 1666 مترًا، يبلغ عرض كالديرا 2.5 كيلومترًا وعمقها 200 متر، وهو عبارة عن بركان طبقي ، يتكون من طبقات مختلفة من الحمم البركانية الصلبة، الصهارة الخاصة به شديدة اللزوجة، تبرد بعد وقت قصير من بروزها في الخارج، بالإضافة إلى ذلك ، يوجد به نهر جليدي يغطي جزءًا من الجبل.

وفقًا لعلماء البراكين، يمكن أن يعود تاريخ تكوينه إلى حوالي 780 ألف عام، مما يجعله الأقدم في أوروبا، كان آخر ثوران للبركان في مارس 2010 شرق فوهة البركان، ولكن بعد شهر حدث انفجار ثان في وسط النهر الجليدي، مما تسبب في ذوبان الجليد والفيضانات التي أجبرت على إجلاء ما يقرب من 1000 من سكانها. كما في الحالة السابقة، كان لا بد من قطع حركة الطائرات (20000 رحلة جوية) وتم إغلاق المجال الجوي في شمال ووسط أوروبا.