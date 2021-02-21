تطوير برمجيات وتطبيقات لستهيل العمل.. استعدادات الرى للانتقال للعاصمة الإدارية

عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماع لمشروع أرشفة ورقمنة المستندات الحكومية وذلك لمناقشة خطة العمل والتجهيزات الخاصة بالمشروع للانتقال إلى العاصمة الإدارية واستكمالا لمشروع أرشفة ورقمنة الوثائق والمستندات الحكومية.

وأوضحت الدكتورة إيمان سيد، فى بيان اليوم، أنه تم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسى وزارة الموارد المائية والرى نظراً لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، حيث تم بمجهودات مهندسى الوزارة تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، وحصر الوثائق المطلوب رقمنتها، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية" وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.

الجدير بالذكر أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتى فى مقدمة أولويات الوزارة، وأن الوزارة اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات فى مجال التطوير المؤسسى والتحول الرقمى، وأنه جارى تنفيذ برنامج تدريبى مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.