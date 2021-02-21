تشميع 18 مركزا للدروس الخصوصية بحى ثالث الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن المحاسب محمود الصورى رئيس حى الإسماعيلية، أنه تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة مكافحة مراكز الدروس الخصوصية والتصدى لهم وتشميع وغلق أى مركز للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المراكز - تم خلال الأيام الماضية غلق وتشميع 18 مركزا للدروس الخصوصية بأرض الجمعيات وحى الزهور وأرض موظفى الحكومة بدائرة الحى بالاشتراك مع مسئولى التربية والتعليم والأجهزة الأمنية.



جانب من حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية

وأضاف المحاسب محمود الصورى، أن أطقم حى ثالث قامت من رفع 121 طنا من القمامة طبقاً للإيصالات الواردة من مصنع تدوير القمامة بأبو بلح، متابعا أن جميع أطقم الحى تعمل بشكل متوازى للوصول إلى افضل نتائج فى جميع القطاعات .



غلق مراكز الدروس الخصوصية

وأشار إلى أنه بالتوازى مع استمرار تكثيف أعمال النظافة تم رفع كفاءة شبكة الإنارة بطول الطريق الدائرى وحول المستشفى العام لتتماشى مع التطوير الجارى بالمجمع الصحى للتأمين الصحى الشامل قبيل افتتاحه رسمياً، بالإضافة إلى أنه تم طلاء الأرصفة والبلدورات والأعمدة بطول الطريق فى نطاق الحى.

ومن جانبه قال إبراهيم سعد مطر نائب رئيس حى ثالث الإسماعيلية، إن الحملات مستمرة بالحى لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين والتفتيش على التراخيص.