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تشريح جثة شاب لقى مصرعه بمشاجرة مع أبناء عمته بسبب خلافات فى الجيزة

الأحد، 21 فبراير 2021 11:30 م
تشريح جثة شاب لقى مصرعه بمشاجرة مع أبناء عمته بسبب خلافات فى الجيزة الطب الشرعى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة مع ابناء عمتها وأخرين بسبب خلافات بين الطرفين، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، في واقعة مقتل شاب وإصابة شقيقه، خلال مشاجرة مع أبناء عمتهما وآخرين، بسبب خلافات أسرية بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شاب وإصابة شقيقه خلال مشاجرة مع آخرين. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين أحدهم نجل عمة المجني عليهما، حيث تشاجروا بسبب خلافات أسرية، ما أسفر عن مقتل المجني عليه وإصابة شقيقه.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

 

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