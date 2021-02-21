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"تحيا مصر": تخصيص حسابات متنوعة لجميع المبادرات التى يتم إسنادها للصندوق

الأحد، 21 فبراير 2021 11:02 م
"تحيا مصر": تخصيص حسابات متنوعة لجميع المبادرات التى يتم إسنادها للصندوق برنامج رأى عام
كتب -أحمد صلاح العزب

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قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق على اتصال مباشر بعدد كبير جدا من رجال الأعمال والشركات التي تتبنى أنشطة المسؤولية المجتمعية.
 
وأضاف مختار عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن الهدف من الصندوق هو معاونة أجهزة الدولة في عدد من الأنشطة والخدمات أو المشاركة الفعلية في تطوير بعض المنشآت سواء التعليمية أو الصحية أو غيرها التي تخدم أهالي القرى والنجوع.
 
وأوضح مختار أنه يتم الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تخصيص حسابات متنوعة لجميع المبادرات التي يتم اسنادها لصندوق تحيا مصر.
 
وأكد على أن هناك عدد كبير من رجال الأعمال حريصين على مشاركة صندوق تحيا مصر، حيث تم تطوير 10 آلاف منزل على مستوى 300 قرية.

برنامج رأى عام

صندوق تحيا مصر

اجهزة الدولة

محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر

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