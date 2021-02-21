اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 12 محضر لعدم إرتداء الكمامة بمركز ملوى بالمنيا

الأحد، 21 فبراير 2021 01:05 م
تحرير 12 محضر لعدم إرتداء الكمامة بمركز ملوى بالمنيا حملة على الأسواق والمخازن بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية ، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية ، وجهاز حماية المستهلك ، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق ، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين .

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجارى والتدليس ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، إن إدارة تموين بندر ملوى برئاسة أيمن إسماعيل مدير المكتب ، قام بحملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية ، وأسفرت الحملات عن تحرير 44 مخالفة تموينية متنوعة ، تنوعت بين "عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية- عدم توافر اشتراطات صحية- ومخالفات نقص وزن ومواصفات وعدم اعطاء بون صرف وعدم نظافة وغيرها" ، كما تم ضبط 20 أسطوانة غاز مدعم بغرض بيعها بالسوق السوداء .

مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتى بهدف ، إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية ، والتى يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم ، وفى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جهة آخرى حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، 12 محضر لعدم ارتداء الكمامة، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين لارتداء الكمامات الطبية وتحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .

 

 


المنيا

مركز ومدينة ملوى

محاضر لعدم ارتداء الكمامة

محافظ المنيا

حملة تفتيشية على الاسواق

حملة على مخابز المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحرير 453 محضر ضد المخالفين للإجراءات الإحترازية وغلق 878 منشأة بالمحلة

الأحد، 21 فبراير 2021 11:30 ص

تحرير 104 محاضر لمخالفى ارتداء الكمامة وغلق 3 مراكز دروس خصوصية ببنى سويف

السبت، 20 فبراير 2021 02:52 م

الداخلية تحرر محاضر لـ 11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية

السبت، 20 فبراير 2021 10:41 ص

90 محضر لمخالفات بالمخابز وضبط 1000 لتر بنزين وسولار ببنى سويف

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:07 م

104 محضراً لعدم ارتداء الكمامة وغلق 3 مراكز دروس خصوصية ببنى سويف

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:07 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة