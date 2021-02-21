اليوم السابع
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تجديد حبس تشكيل عصابى سرق سيارة مواطن بالسويس 15 يوما

الأحد، 21 فبراير 2021 10:37 ص
تجديد حبس تشكيل عصابى سرق سيارة مواطن بالسويس 15 يوما حبس - أرشيفية
السويس - سيد نون

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس 3 متهمين أعضاء تشكيل عصابى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة مواطن تحت التهديد ، تعمل "ليموزين " داخل المحافظة .

وتمكن ضباط المباحث  من إعادة السيارة المسروقة بعد قيام المتهمين بإخفائها من أجل بيعها بمنطقة المرج السكنية بالقاهرة.

وتلقى اللواء محمد الألفي ، مدير أمن السويس، بلاغا من مواطن بقيام 3 أشخاص بسرقة سيارته التى يعمل عليها "ليموزين" بالمحافظة، بعد دخولهم إلى السيارة، وأصدر اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائى ، تعليماته بسرعة القبض على التشكيل العصابي.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد وليد الشرقاوى رئيس مباحث المديرية ، وتبين من التحريات أن المتهمين الثلاثة هم أصدقاء ، وأنهم قاموا بإدعاء أنهم يريدون سيارة ليموزين، وفور دخولها هددوا السائق وقاموا بسرقتها .

ونجح رئيس مباحث مديرية الأمن ، فى القبض على المتهمين، وإعادة السيارة المسروقة التى قام المتهمين بإخفائها بمنطقة المرج بالقاهرة .

واعترف المتهمين ، بقيامهم بإرتكاب الجريمة بسبب مرورهم بضائقة مالية ، وكانوا يستعدون لبيعها ، لذلك قاموا بنقلها إلى منطقة المرج.


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