تجديد حبس المتهمة بسرقة محتويات شقة مواطن بعد تخديره فى عابدين

قررت محكمة جنح عابدين، تجديد حبس المتهمة بسرقة مواطن بعد تخديره 15 يوما على ذمة التحقيق. وأدلت المتهمة بسرقة مواطن داخل شقته بمنطقة عابدين، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث عن الواقعة، حيث قالت إنها كانت تتردد على شقة المجنى عليه لخدمته، لعلمها بتواجده بمفرده في الشقة سكنه، وترددها عليه لقضاء بعض المستلزمات الشخصية له مقابل مبالغ مالية.

وأضافت المتهمة أنها لسابقة قيام المجنى عليه بإخبارها بالرقم السرى الخاص بالفيزا كارد خاصته، اختمر فى ذهنها فكرة سرقته، وتوجهت للشقة لقضاء بعض المستلزمات له واشترت زجاجة مياه غازية ووضعت بداخلها قرص من عقار مخدر وأعطتها للمجنى عليه، وعقب فقدانه الوعى استولت على المسروقات ولاذت بالفرار، وتوجهت لماكينة الصراف الآلى وتمكنت من سحب المبلغ المستولى عليه.

وقررت نيابة عابدين ، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق ، بتهمة سرقة مواطن بعد تخديرة داخل شقتة بعابدين.

وتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة حافظة النقود الخاصة به وبداخلها مبلغ مالى و3 فيزا كارد و بطاقة الرقم القومى وكارنية خاص بالشركة محل عمله، وتلقيه عدة رسائل على هاتفة المحمول من البنك تفيد سحب مبلغ من الحساب الخاص به من ماكينة الصراف الآلى الكائنة بمنطقة الحلمية الجديدة دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء الواقعة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم "لها معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وبإرشادها تم ضبط حافظة النقود المستولى عليها وبداخلها كافة المسروقات وضبط خاتم ذهب أقرت بشرائه من متحصلات الواقعة وإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بارتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.