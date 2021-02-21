تايوان تؤكد إصابة 3 أشخاص بسلالة كورونا البرازيلية

قالت حكومة تايوان اليوم الأحد إنها تأكدت من إصابة ثلاثة أشخاص بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في البرازيل وإن جميع القادمين إلى الجزيرة من هناك سيخضعون للحجر الصحي بأحد المنشآت اعتبارا من الأسبوع الحالي.

وذكر وزير الصحة تشين شيه-تشونج أن الثلاثة، الذين أعلن المسؤولون عن إصابتهم لأول مرة الشهر الماضي ويتلقون العلاج في المستشفى، مصابون بما يُعرف باسم سلالة بي1 البرازيلية.

وأضاف أن كل من سيصل إلى تايوان قادما من البرازيل أو من كان في البرازيل خلال آخر 14 يوما سيوضع في الحجر الصحي بأحد المنشآت لمدة أسبوعين اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء وكذلك القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا لمنع انتشار السلالات المختلفة.

وحصدت الجائحة أرواح 245977 شخصا في البرازيل وهو أعلى عدد وفيات للفيروس خارج الولايات المتحدة.

وحققت تايوان نجاحا كبيرا في السيطرة على الجائحة بفضل الإجراءات الوقائية المبكرة الفعالة مثل إغلاق معظم حدودها. ولا توجد سوى 40 حالة إصابة نشطة تتلقى العلاج في المستشفيات.