تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" لجلسة 29 مارس

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 29 مارس لسماع أقوال مجرى التحريات والشهود.

وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام بحق المتهمين، فيما أنكر المتهمين التهم الموجه إليهم أمام هيئة المحكمة.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على راس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم احمد أيمن والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الرهابى وقيا المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.

ووجه للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تهم حيازة سلاح نارى، وفيما ضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.