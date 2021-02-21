بورصة دبى تتراجع للجلسة الرابعة على التوالى بضغوط هبوط 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.32% خاسراً 8.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2568.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 95.8 مليون سهم محققة ما قيمته 117.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1831 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.95%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 1.03%، 0.16%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.65%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 5%، وتراجع 21 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.8 مليون ورقة بقيمة 21.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.81%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن نتائجها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وسجلت الشركة صافي خسائر بلغت 41.42 مليون دولار عام 2020 مقابل صافي ربح بلغ 0.67 مليون دولار أمريكي في عام 2019، وتعود هذه الخسارة في الأساس إلى التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كوفيد-19، وبلغ العائد على السهم سالب 1.43 سنتات أمريكية مقابل موجب 0.02 سنتات أمريكية في الفترة نفسها من عام 2019.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة، موافقة هيئة أسواق المال للشركة، بتجديد السماح لها بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة الصادرة في 18 فبراير الجاري، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

في سياق منفصل قالت شركة دبي للمرطبات، إن مجلس إدارة الشركة، سيعقد اجتماعاً غداً الاثنين، وذلك للموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2020، بالإضافة إلى إقرار موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية للعام 2021، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة.