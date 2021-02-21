بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.24% بجلسة الأحد.. وإدراج صندوق شيميرا يوستس

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحاً 13.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5656.642 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 8.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 789.699 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 143.2 مليون سهم، بقيمة 814.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 2266 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 2.24%، ثم سهم "مصرف الشارقة الإسلامي" بنسبة 1.43%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 1.15%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 4.97%، ثم سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 4.89%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 4.86%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 202.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.28%.

وفي سياق متصل أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج وحدات صندوق الاستثمار المتداول الأجنبي العام شيميرا يوستس إيكاف-شيميرا ستنادرد أند بورز الإمارات يوس يتس المتداول-الشريحة د- ذات العائد الموزع، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 من فبراير الجاري.

في سياق آخر أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 25 فبراير الجاري، وسيتم استعراض موضوعات تعتبر ذات طبيعة اعتيادية وليست ذات تأثير على سعر وحركة سهم المصرف في السوق.

كما أعلن بنك أم القيوين الوطني، اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء، الموافق 24 فبراير الجاري، للنظر في الموافقة على البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، والنظر في توزيعات الأرباح السنوية لعام 2020.