بروتوكول لتحويل مبنى القنصلية الإيطالية في بورسعيد إلى مستشفى.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

شهد جامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة، واللواء عادل الغفضبان محافظ بورسعيد، منذ قليل، بروتوكول تحويل مبنى القنصلية الإيطالية لمستشفى ومعهد صحي، وذلك بالديوان العام لمحافظة بورسعيد.

كان قد وصل سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، إلى الديوان العام لمحافظة بورسعيد، واستقبله اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمكتبه، تمهيداً لتوقيع البروتوكول.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء فى أعمال تطوير مبنى القنصلية الإيطالية، والاستفادة منها ليمثل صرح طبى على أعلى مستوى ، مؤكدا أنه سيساهم فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية ببورسعيد، ويدعم التعاون مع الجانب الإيطالي.