اليوم السابع
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بروتوكول لتحويل مبنى القنصلية الإيطالية في بورسعيد إلى مستشفى.. فيديو وصور

الأحد، 21 فبراير 2021 10:30 ص
بروتوكول لتحويل مبنى القنصلية الإيطالية في بورسعيد إلى مستشفى.. فيديو وصور السفير الأيطالى ومحافظ بورسعيد يشهدان توقيع البروتوكول
بورسعيد - محمد عزام

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شهد جامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة، واللواء عادل الغفضبان محافظ بورسعيد، منذ قليل، بروتوكول تحويل مبنى القنصلية الإيطالية لمستشفى ومعهد صحي، وذلك بالديوان العام لمحافظة بورسعيد. 

كان قد وصل سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، إلى الديوان العام لمحافظة بورسعيد، واستقبله اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمكتبه، تمهيداً لتوقيع البروتوكول. 

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء فى أعمال تطوير مبنى القنصلية الإيطالية، والاستفادة منها ليمثل صرح طبى على أعلى مستوى ، مؤكدا أنه سيساهم فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية ببورسعيد، ويدعم التعاون مع الجانب الإيطالي

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بورسعيد

سفير ايطاليا بالقاهرة

محافظ بورسعيد

تحويل بمنى القنصلية الايطالية لمستشفى ومعهد صحى

بروتوكول تعاول

المنظومة الصحية ببورسعيد

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