برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين ببرنامج "تكافل وكرامة" بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه وجه لاستمرار التدريب لرفع كفاءة العاملين لتنفيذ العمليات الميدانية ببرنامج "تكافل وكرامة" بالتعاون مع الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لرفع كفاءة وقدرات العاملين على تنفيذ انشطة العمليات الميدانية، وحوكمة الإجراءات والقواعد ببرنامج " تكافل وكرامة " لضمان إيصال الدعم لمستحقيه ورعاية الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف نورالدين: تهدف تلك الدورات إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتقديم خدمة أفضل عبر الوحدات والإدارات الاجتماعية من خلال جهاز وظيفى على درجة عالية من الاحترافية والكفاءة بما يضمن ربط من يستحق ببرامج الوزارة المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن الهدف من عقد دورة تدريبية، رفع كفاءة العاملين ببرنامج " تكافل وكرامة " والتحقق والبحث الميدانى للإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة فى 10 إدارات اجتماعية.

وأصاف مسلم،: تم تقسيم الإدارات لفترتين لعقد الدورات التدريبية، الأولى تضم كلا من كفر الشيخ والرياض والحامول وبيلا وبلطيم، والثانية تضم إدارات دسوق ومطوبس وفوة وسيدى سالم وقلين، مؤكدا أن موضوعات التدريب شملت الحقوق والواجبات فى التعامل مع محاكم الأحداث والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المراقب الاجتماعى، وشرح رؤية شاملة حول برامج الدعم النقدى والاجراءات التنفيذية، لتنقية بيانات عملاء الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة، كما تم مناقشة أهم المشكلات التى تواجه مراكز الاغاثة بالمديرية.