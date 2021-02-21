اليوم السابع
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بدء إصلاح وترميم الحفر والقواطع بمدينة بنى سويف.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 05:38 م
بدء إصلاح وترميم الحفر والقواطع بمدينة بنى سويف.. صور إصلاح وترميم الحفر والقواطع بمدينة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسئولى قطاع الطرق والنقل الموقف التنفيذى للأعمال الجارى تنفيذها بشأن ترميم الحفر والقواطع "أولا بأول" بعدد من الشوارع والأماكن بمدينة بنى سويف، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بمشروع التحول الرقمى بجانب عمل مسح ميدانى للحفر والقواطع بالشوارع الرئيسية، وذلك ضمن خطة المحافظة لتأهيل ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية بالمدينة، وتحقيق السيولة المرورية وتسيير حركة سير السيارات والمشاة.

وأشار المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، إلى تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بعمل حصر يتضمن كافة الشوارع والمناطق التى يوجد بها حفر أو قواطع وطرنشات وسرعة ترميمها وإصلاحها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة من شركات المرافق من المياه والصرف والكهرباء والغاز والاتصالات، وبما لا يتعارض مع أية أعمال حفر خاصة بتأهيل البنية التحتية ضمن خطوات تنفيذ مشروع التحول الرقمى بالمحافظة.

وأضاف مدير عام الطرق، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ فى هذا الشأن، فقد تم العمل فى العديد من المواقع بالشوارع داخل المدينة العاصمة والطرق المؤدية إليها، حيث تم ترميم حفر وقواطع وأجزاء متهالكة بشوارع: أحمد عرابى ناحية مستشفى الزهراء، وقطوع عرضية أمام: نادى المعلمين والكهرباء، وشارع حاتم رشدي، وعبد السلام عارف وناحية الروضة، وأمام مدرسة سان مارك ونقابة الزراعيين وفرع هيئة الأبنية التعليمية.

كما تم العمل فى شوارع :صفية زغلول"ترميم قطع طولي"بجوار مديرية الطرق والنقل،وقطع بكامل عرض الطريق فى النصف الأول من شارع المزارع بحى مقبل،وأمام بنك ناصر الاجتماعى ،وبجوار المحكمة القديمة من الخلف،وخلف عمر أفندي، 23 يوليو ،مدخل بنى عطيه ناحية قصر الثقافة،وتقاطع الروضة مع أحمد عرابي،وخلف النادى الرياضى وشارع عبد المنعم حافظ،وقطع طولى بشارع الروضة ناحية الكورنيش وخلف المستشفى النفسية والرياضى وأمام الوحدة المحلية وشركة الأدوية والبنك الأهلى وشارع سانت تريز،ميدان المديرية،جزء طولى ناحية شارع عمر أفندى و23 يوليو،وشارع حافظ بجوار المحكمة القديمة عند المنطقة الأزهرية بعد بنك ناصر وطريق رياض باشا،فيما سيتم ترميم بعض القطوع والحفر فى عدد من الأماكن بمجرد الانتهاء من الأعمال التى تقوم بها بعض الشركات والجهات ضمن مشروعات جارى تنفيذها بتلك الأماكن.

إصلاح وترميم الحفر والقواطع بمدينة بنى سويف (1)
إصلاح وترميم الحفر والقواطع بمدينة بنى سويف
 
إصلاح وترميم الحفر والقواطع بمدينة بنى سويف (2)
 
إصلاح وترميم الحفر والقواطع بمدينة بنى سويف (3)
 
إصلاح وترميم الحفر والقواطع بمدينة بنى سويف (4)
 
إصلاح وترميم الحفر والقواطع بمدينة بنى سويف (5)

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