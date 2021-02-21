اليوم السابع
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بث مباشر.. كواليس براءة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح.. وتفاصيل قضية جديدة ضدها

الأحد، 21 فبراير 2021 03:18 م
بث مباشر.. كواليس براءة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح.. وتفاصيل قضية جديدة ضدها رانيا يوسف
كتب كريم صبحى

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قدم اليوم السابع بث مباشر من أمام محكمة عابدين، لكشف تفاصيل حكم محكمة جنح قصر النيل ببراءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح ، وتفاصيل القضية الأخرى المقامة ضدها وموعد انعقادها والتى قررت المحكمة تأجيل الدعوى الأخرى لجلسة 28 فبراير الحالى.

وشهدت الجلسة عدم حضور الفنانة رانيا يوسف، بينما حضر مقيم الدعوى.

 

وكان المحامى أشرف ناجى  قدم بلاغًا ضد رانيا يوسف، وأقام ضدها دعوى اتهمها فيها بأنها فى أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت رانيا يوسف فى حوار مع المذيع نزار الفارس، مقدم برنامج مع الفارس والذى أذيع على إحدى الفضائيات، وتحدثت عن بروز مؤخرتها.

 

وكانت النجمة رانيا يوسف أصدرت بيانًا صحفيًا حول لقائها مع قناة الرشيد العراقية التى حلت ضيفة عليها الشهر الماضى وأثارت جدلاً واسعًا، بسبب تصريحاتها عن مؤخرتها والحجاب والدين، وهو ما جعل بعض المحامين يرفعون دعاوى قضائية ضدها بتهمة ازدراء الأديان.


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