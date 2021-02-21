باحثة فى الطاقة النووية: محطة الضبعة آمنة تماما وصديقة للبيئة

كتبت ــ رحمة رمضان

قالت المهندسة اسماء حنفى الباحثة في مجال الطاقة النووية في قسم الهندسة النووية والإشعاعية بجامعة الإسكندرية، إن مفاعل الضبعة النووى سيوفر طاقة نظيفة صديقة للبيئة، كما أنه يحقق أهداف التنمية المستدامة، و يرفع من شأن منطقة الضبعة ويدخل بها ضمن حيز المشروعات القومية وستكون منطقة جذب للاستثمارات وتوفير الكثير من فرص العمل.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المفاعلات النووية المقرر إنشاؤها بالضبعة آمنة تماماً لأن الذى يخرج منها فقط هو بخار الماء، ولذلك هى صديقة للبيئة، لافتة إلى أنه بعد الحصول على الدراسات التوبوجغرافية لطبيعة منطقة الضبعة لوضع النظم والاجراءات البيئية لعمل تقرير الاثر البيئى على المنطقة، سيتم قياس مستوى الاشعاع بالمنطقة. لكن المفاعلات النووية هى مفاعلات .

وترى الباحثة في مجال الطاقة النووية ، أن هناك فوائد كثيرة من إنشاء المحطة من بينها أنه سيتم توليد حوالى 10% من الكهرباء الموجودة فى العالم من المفاعلات النووية لذلك المفاعل النووى سيساعد فى توليد الطاقة الكهربائية فى مصر، بالاضافة إلى أنه سيسمح لمصر بدء مرحلة تصدير للكهرباء بسبب المخزون الذى سوف يكون لدينا من الاكتشافات الجديدة مثل الغاز الطبيعى ومحطة الضبعة النووية.