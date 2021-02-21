انفجار عبوة ناسفة أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة بالعراق

أعلن مصدر أمني عراقي، انفجار عبوة ناسفة، مساء اليوم الأحد، أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة بمحافظة ميسان العراقية.
وأوضح المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة ميسان انفجرت مساء اليوم، ما تسبب في أضرار بواجهة المنزل دون إصابات.
انفجار عبوة ناسفة أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة بالعراقالأحد، 21 فبراير 2021 06:12 م
القوات العراقية - أرشيفية
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أعلن مصدر أمني عراقي، انفجار عبوة ناسفة، مساء اليوم الأحد، أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة بمحافظة ميسان العراقية.
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