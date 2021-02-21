اليوم السابع
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الأحد، 21 فبراير 2021 07:25 م
خالد صلاح
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انفجار عبوة ناسفة أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة بالعراق

الأحد، 21 فبراير 2021 06:12 م
انفجار عبوة ناسفة أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة بالعراق القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مصدر أمني عراقي، انفجار عبوة ناسفة، مساء اليوم الأحد، أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة بمحافظة ميسان العراقية.
وأوضح المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة ميسان انفجرت مساء اليوم، ما تسبب في أضرار بواجهة المنزل دون إصابات.


العراق

انفجار عبوة ناسفة بالعراق

ميسان

مكتب تحقيقات النزاهة

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