انفجار عبوة ناسفة أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة بالعراق

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أعلن مصدر أمني عراقي، انفجار عبوة ناسفة، مساء اليوم الأحد، أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة بمحافظة ميسان العراقية.

وأوضح المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة ميسان انفجرت مساء اليوم، ما تسبب في أضرار بواجهة المنزل دون إصابات.