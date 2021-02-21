انطلاق دورة طب الأسرة المكثفة الأولى لأطباء الرعاية الصحية الأولية بالإسماعيلية

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إطلاق أول برنامج تدريبى مكثف على برامج طب الأسرة لأطباء الرعاية الصحية الأولية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار إنطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار السبكي، فى بيان اليوم، إلى أن إطلاق دورة طب الأسرة الأولى لأطباء الرعاية الصحية الأولية بالإسماعيلية جاء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبالمشاركة مع وزارة الصحة والسكان، وجامعتى القاهرة وقناة السويس، وبرنامج الزمالة المصرية ومجلس الإنعاش المصري، بما يسهم فى تقديم خدمات على أعلى مستوى من خلال المراكز والوحدات الصحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية.

وأضاف، السبكى، أن البرنامج التدريبى يستهدف أطباء الرعاية الأولية بالمراكز والوحدات الصحية بالإسماعيلية، والبالغ عددها 54 مركز ووحدة صحية، بهدف تحسين كفاءة أطباء الأسرة من خلال التدريب والتعليم المستمر وباستخدام أحدث الوسائل التدريبية سواء عن طريق التدريب النظرى والعملى أو المعايشة والتدريب على رأس العمل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى المنظومة الجديدة على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير الدولية.

وتابع السبكي: أن مدة البرنامج التدريبى 36 يومًا، فى الفترة من 21 فبراير الجارى وحتى 1 إبريل المقبل، ويشمل التدريب على برامج أساسيات طب الأسرة والرعاية الأولية، إدارة الجودة الشاملة، تدقيق السجلات الطبية، نموذج صحة الأسرة والرعاية الصحية الأولية، استشارات طب الأسرة، رعاية حديثى الولادة، رعاية صحة الأطفال والمراهقين، صحة الأم، الرعاية الصحية للبالغين وكبار السن، الصحة النفسية والعقلية، مكافحة العدوى.

وأوضح السبكى، أن الهدف من البرنامج التدريبى توفير كوادر بشرية قادرة على تقديم خدمة صحية على مستوى عالى من الجودة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا البرامج التدريبية تمثل لبنة أساسية فى برنامج كبير تتبناه الهيئة العامة للرعاية الصحية للتدريب والتعليم المستمر وزيادة الأجور والتطور المهنى لكافة القوى البشرية من العاملين بها سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية، بما يسهم فى تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى عن بالغ تقديره وامتنانه لإطلاق هذا البرنامج التدريبى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا ما توليه الهيئة من أهمية بالغة للتدريب والتطوير المستمر لجميع العاملين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من كوادر طبية وغيرطبية على حد سواء، وذلك حرصًا على تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة، وذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة وقدرات مقدمى الخدمة لتقديم الخدمات بأسلوب علمى وطبقًا لأعلى المعايير العالمية فى خدمات صحة الأسرة.

وأكد السبكي، أن التدريب والتطوير المستمر يعد ركيزة أساسية من ركائز التطوير الفكرى والاستراتيجى لمواكبة التطور العلمى الهائل والمستمر فى مجال الطب والتى يعيشها العالم الآن، الأمر الذى يعد من أهم أولويات الهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من تميز الكوادر الصحية لتقديم أعلى مستويات من الخدمة الطبية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مثمنًا جهود ودعم منظمة الصحة العالمية للمنظومة الجديدة من خلال هذا البرنامج التدريبى التعليمى المتطور المتكامل والذى يعد من أهم برامج تطوير مهارات وقدرات الطواقم الطبية على مستوى الرعاية الصحية الأولية ويضمن خدمة صحية على مستوى عالى من الجودة، كما يضمن مسار وظيفى متطور يتناسب مع مكانة الفريق الطبى الوظيفية ودورهم الجوهرى فى المجتمع.

كما أكد أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد يمثل خطوة أساسية لتطوير النظام الصحى فى مصر، حيث يعتبر الجبهة الوطنية لتوجه الحكومة المصرية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن الهيئة تولى اهتمامًا بالغًا بتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، وتقوم بالتعاون مع كافة الشركاء بالمشروع وذلك لضمان مد مظلة التأمين الصحى الشامل وتوفير حزم الخدمات التأمينية سواء التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية وتقديمها فى إطار متكامل من الجودة والكفاءة.

وأضاف، أنه يتم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد على ثلاثة مستويات، حيث تتولى المراكز والوحدات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والتى تغطى فى الوقت الحالى حوالى 80% من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، فيما تتولى المستشفيات والمراكز المتخصصة الأخرى تقديم خدمات الرعاية الثانوية والثالثية للمرضى، لافتًا إلى اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتطور فى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية حيث صار نجاح النظم الصحية الحديثة مرهونًا بتحسن الأداء والجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وهو ذات الإطار الذى تهتم به الهيئة بتدريب ورفع كفاءة أطباء الأسرة بغرض تحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من خلال مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بالمنظومة الجديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على المعرفة الطبية والعلمية للأطباء وتطويرها ومتابعة كل ما هو جديد فى التخصصات الطبية المختلفة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم ومواكبة التطور السريع والمتواصل فى مجال الطب وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

واختتم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية:"أن إجمالى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظات المرحلة الأولى بلغ 4 ملايين مواطن حتى الآن، منهم أكثر من مليون مواطن تم تسجيلهم بمحافظة الإسماعيلية حيث أنها أولى محافظات المرحلة الأولى تكسر حاجز المليون، بنسبة تسجيل تتجاوز 83% من إجمالى عدد سكان المحافظة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تؤكد التزامها الكامل بالسعى وبذل كل الجهود من أجل تطور المنظومة الصحية فى مصر، والمُضى قدمًا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد "مستقبل صحة مصر".