وكانت اليابان قد تلقت الشحنة الأولى من لقاح فايزر في الـ12 من فبراير الجاري؛ وبذلك يكون إجمالي عدد الجرعات التي تلقتها اليابان، بعد وصول الشحنة الثانية، قد وصل إلى نحو 838 ألف جرعة (أو تطعيم حوالي 420 ألف شخص).

ومن المحتمل أن يزيد عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين من المتوقع يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنحو مليون شخص تقريبا عن العدد المقدر في السابق والذي بلغ حوالي 3.7 مليون شخص.



