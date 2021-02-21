الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لن يكون هناك تغيير فى عدد المفتشين بإيران

كتب أحمد عرفة

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي، إننا حرصنا على إلزام إيران بمواصلة عمليات التفتيش، موضحا أن فرص وصول المفتشين إلى المواقع بموجب الاتفاق مع إيران أصبحت أقل مما كانت عليه.

وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر صحفى: توصلنا لاتفاق فني مؤقت مع طهران، متابعا: علاقتنا مع إيران تتركز على الجانب الفنى وليس السياسى.

وقال رفاييل جروسي، إن الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها، مستطردا: توصلنا لاتفاق فني مؤقت مع إيران يقضي بمواصلة أنشطة التفتيش كما حصلنا على نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران.

وتابع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لن يكون هناك تغيير فى عدد المفتشين فى إيران، موضحا أن تراجع التعاون الإيرانى مع الوكالة سيتم تخفيف آثاره عن طريق الاتفاق الذى تم التوصل إليه اليوم.

وأقر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران أصبحت تحد من حركة المفتشين لكنها لازالت تسمح بمراقبة برنامجها النووى، متابعا: لسنا طرفا فى أى مفاوضات سياسية مع إيران، ومستطردا: علاقتنا مع إيران تتركز على الجانب الفني وليس السياسي.