وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الأحد، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 90 حالة وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 156 ألفا و302 حالة.

وأفادت بأن 11 ألفا و667 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و689 ألفا و715 شخصا.. مشيرا إلى أن عدد الحالات النشطة في الهند يبلغ حاليا 145 ألفا و634 شخصا.