المنطقة الأزهرية بالقليوبية تبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، اجتماعا، اليوم الأحد، بحضور الشيخ عبد المجيد دومه الوكيل الشرعى، والدكتور محمد فخرى الوكيل الثقافي، بمشاركة مديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم، ومديرى الإدارات التعليمية، لبحث الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتضمن الاجتماع، التأكيد على ضرورة توفير المقاعد اللازمة لكل لجنة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تم التنبيه على كل شيخ معهد بضرورة مراسلة الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية خلال فترة الامتحانات، وتوفير غرفة عزل بكل معهد مجهزة بكافة مشتملاتها، كما تم التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة "الموبايل" إلي اللجان سواء للطلاب أو العاملين باللجان.

كما تضمنت التعليمات، أيضا توفير جو مناسب للطلاب مع منع الغش نهائيا، والتنبيه علي الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لقياس درجة الحرارة قبل دخول المعهد، والإلتزام بالارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة المعهد وطوال فترة الامتحان للجميع حفاظا علي صحتهم.

وشملت توجيهات رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، لشيوخ المعاهد بضرورة متابعة نظافة المعاهد من الداخل وتطهير المعاهد يوميا، كما أنه علي جميع شيوخ المعاهد متابعة النوبتجية للمعاهد والمرور الدوري من مناديب الأمن بالإدارة والمعاهد علي النوبتجية في أوقات مختلفة.

خلال اجتماع المنطقة المركزية الازهرية