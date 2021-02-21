اليوم السابع
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الأحد، 21 فبراير 2021 06:46 م
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المملكة المتحدة تسجل 9834 إصابة جديدة و215 حالة وفاة بكورونا

الأحد، 21 فبراير 2021 06:33 م
المملكة المتحدة تسجل 9834 إصابة جديدة و215 حالة وفاة بكورونا كورونا فى بريطانيا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت المملكة المتحدة 9 آلاف و834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم /الأحد/، أن المملكة سجلت 215 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس خلال المدة ذاتها، مشيرة إلى أن 17 مليونا و582 ألفا و121 شخصا داخل المملكة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.


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