المملكة المتحدة تسجل 9834 إصابة جديدة و215 حالة وفاة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة 9 آلاف و834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم /الأحد/، أن المملكة سجلت 215 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس خلال المدة ذاتها، مشيرة إلى أن 17 مليونا و582 ألفا و121 شخصا داخل المملكة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.
المملكة المتحدة تسجل 9834 إصابة جديدة و215 حالة وفاة بكوروناالأحد، 21 فبراير 2021 06:33 م
كورونا فى بريطانيا - أرشيفية
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سجلت المملكة المتحدة 9 آلاف و834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
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