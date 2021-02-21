المغرب يستعد لمواجهة سلالة كورونا البريطانية بعد اكتشاف 21 إصابة

إيمان حنا

يستعد المغرب لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا بعد أن سجل اليوم الأحد، عددا من الإصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا، وقال إئتلاف المختبرات الجينية والسلالات المنتشرة لفيروس كورونا على المستوى المحلى، إنه تم الكشف عن 21 إصابة جديدة بالمتحور الجديد من السلالة البريطانية"هسبريس".

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن العدد الإجمالي لحالات هذه الطفرات يصل إلى 24 سلالة تم الكشف عنها إلى الآن، مضيفة أن جهاز المراقبة لم يكتشف حتى الآن أى نوع من التحور الجنوب إفريقي أو البرازيلي لفيروس كورونا في المغرب.

و توفت 8 حالات جديدة مصابة بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 8 آلاف و548 حالة، كما تم تسجيل 772 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى التعافى 464 ألفا و43 حالة.

وسجلت المملكة المغربية أمس السبت 444 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 480 ألفا و948 حالة.